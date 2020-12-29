Пенсионерка поверила "попавшему в ДТП" лжесыну и передала ему 50 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Днем 13 января в полицию обратился петербуржец, 84-летняя мать которого стала жертвой мошенников. Подробности Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Со слов мужчины, к пенсионерке наведался неизвестный человек, которому она передала 50 тысяч рублей для попавшего в ДТП сына. Сам инцидент, естественно, оказался вымышленным, а звонил пожилой женщине аферист. Пенсионерка пояснила, что около 11 утра на ее городской телефон позвонил мужчина, представился сыном и заявил, что на него заводят уголовное дело из-за аварии, в которой якобы пострадала девушка. Лжесын попросил у женщины 500 тысяч рублей, чтобы "не заводили уголовное дело", затем на пожилую горожанку надавил липовый сотрудник ГАИ, который спросил, собирается ли она помогать пострадавшей деньгами, и пенсионерка согласилась. Спустя 10 минут к женщине приехал некий Анатолий, ему она передала 50 тысяч рублей. Полицейский, с которым пенсионерка оставалась на связи, сразу же заявил, что отпускает ее сына и не будет заводить уголовное дело, а липовый сын поблагодарил женщину.

Известно, что пришедший за деньгами курьер был одет во все черное, в том числе маску и перчатки. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Фото: Piter.TV