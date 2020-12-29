Петербуржец рассказал, зачем он украл артефакты из архива РАН в Петербурге

Молодой человек заявил, что "конкретной цели" кражи не было.

Молодой человек, подозреваемый в краже артефактов из архива РАН на Дворцовой набережной, не знал о ценности предметов. Пресс-служба ГУ МВД РФ опубликовала видео с задержанным.

По словам 23-летнего петербуржца, конкретной цели кражи у него не было. Он планировал либо оставить их себе, так как некоторые предметы понравились, либо продать.

Напомним, в период новогодних праздников злоумышленник повредил навесные замки на металлической двери подвала и входной двери в кабинет и украл 26 ценных предметов. Стоимость ущерба составила около 5 млн рублей. В дальнейшем полицейские установили причастность мужчины к аналогичным преступлениям на Васильевском острове и Петроградском районе. При обыске у подозреваемого обнаружили орудия взлома, а также изъяли часть похищенного. Там же нашелся и фрагмент оттиска печати с рукописи XII века, который пропал из здания на Биржевой линии. Его стоимость оценили в 8 млн рублей.

Подозреваемого задержали накануне. Он проживает в Выборгском районе города.

Видео и фото: YouTube / МВД МЕДИА