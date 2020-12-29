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Сотрудник петербургского архива РАН рассказал об ограблении на Биржевой линии
Сегодня, 15:38
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nadezhda_sib

Сотрудник петербургского архива РАН рассказал об ограблении на Биржевой линии

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Он предположил, что техника интересовала грабителей больше, чем исторические вещи.

В конце декабря 2020-го года в архиве РАН в Петербурге произошли две кражи, а не одна. При этом, скорее всего, исторические документы грабителей особо не интересовали. Об этом сообщил заведующий лабораторией консервации и реставрации документов филиала РАН в Петербурге Александр Галушкин рассказал "78.ru".

Утром 29-го декабря 2020 сотрудник архива заметил, что в помещении был беспорядок, а также было разбито окно. Воры забрали с собой два ноутбука, один из которых был совсем новый. 

Неизвестные повторили попытку на следующий день, но ничего с собой не унесли. 

Ранее сообщалось, что из архива пропал фрагмент оттиска восковой печати, однако есть вероятность, что он находится в здании, просто затерялся. 

После второго дня мы всё восстановили, а с сегодняшнего — у нас там круглосуточная охрана, которую нам разрешили и оплатили в Москве.

рассказал Галушкин. 

Фото: citywalls.ru

 

Теги: архив ран, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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