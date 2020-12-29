Сотрудник петербургского архива РАН рассказал об ограблении на Биржевой линии

Он предположил, что техника интересовала грабителей больше, чем исторические вещи.

В конце декабря 2020-го года в архиве РАН в Петербурге произошли две кражи, а не одна. При этом, скорее всего, исторические документы грабителей особо не интересовали. Об этом сообщил заведующий лабораторией консервации и реставрации документов филиала РАН в Петербурге Александр Галушкин рассказал "78.ru".

Утром 29-го декабря 2020 сотрудник архива заметил, что в помещении был беспорядок, а также было разбито окно. Воры забрали с собой два ноутбука, один из которых был совсем новый.

Неизвестные повторили попытку на следующий день, но ничего с собой не унесли.

Ранее сообщалось, что из архива пропал фрагмент оттиска восковой печати, однако есть вероятность, что он находится в здании, просто затерялся.

После второго дня мы всё восстановили, а с сегодняшнего — у нас там круглосуточная охрана, которую нам разрешили и оплатили в Москве. рассказал Галушкин.

Фото: citywalls.ru