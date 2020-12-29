В петербургском филиале архива РАН обнаружили пропажу исторического документа

Документ представляет особую ценность.

В полицию Василеостровского района поступило заявление о краже имущества из помещения петербургского филиала архива РАН на Биржевой линии. Из архива пропал исторический документ, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию 5-го января обратился научный сотрудник филиала. Пропажу заметили в процессе уборки помещения. Предполагается, что вещь была украдена 29-го декабря.

Речь идет о фрагменте оттиска восковой печати отделенного от грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I. Он хранился в пластиковой коробке на реставрационном столе. Документ является особо ценным.

Экспертизе предстоит установить стоимость фрагмента печати, на данный момент она не определена.

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