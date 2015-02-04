Трое мигрантов грабили магазины в Петербурге, надевая носки поверх обуви

За месяц мужчины совершили шесть краж, похитив имущество на общую сумму свыше 1,3 млн рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мигрантов. Им вменяют п. "а" ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ, сообщили 14 июля в надзорном ведомстве.

В прошлом году обвиняемые, объединившись в преступную группу, систематически грабили продуктовые магазины. Они разработали единый план краж и использовали меры конспирации. Так, злоумышленники подыскивали подходящие точки, разведывали внутреннюю обстановку и расположение товаров, кассовых узлов, типы дверей и замков. Потом собирались на объекте, где оставляли телефоны, чтобы нельзя было отследить маршрут передвижения, переодевались в схожие между собой куртки и штаны, использовали перчатки, платки и балаклавы, а также надевали носки поверх обуви. Преимущественно преступники похищали табак и мобильные устройства.

За месяц мужчины совершили шесть краж, похитив имущество на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Товар сбывали через знакомых. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга