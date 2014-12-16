Таксист, обокравший двух пассажирок, задержан в Кудрово

Были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже у двух девушек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Еще в феврале правоохранителям поступила информация о том, что у пассажирок 1997 и 2002 годов рождения, при проезде от улицы Рубинштейна до улицы Строителей в Кудрово, пропали мобильные телефоны iPhone 15 Pro Max и iPhone 8+, а также деньги. Были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Накануне на Английской улице в Кудрово по подозрению поймали мужчину 1990 года рождения. Изъят iPhone 15 Pro Max.

Ранее мы рассказывали о том, что раскрыта кража на сумму свыше 6,6 млн рублей в Сосновом Бору.

Фото: Piter.TV