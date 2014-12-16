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Таксист, обокравший двух пассажирок, задержан в Кудрово
Сегодня, 10:38
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Таксист, обокравший двух пассажирок, задержан в Кудрово

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Были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже у двух девушек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Еще в феврале правоохранителям поступила информация о том, что у пассажирок 1997 и 2002 годов рождения, при проезде от улицы Рубинштейна до улицы Строителей в Кудрово, пропали мобильные телефоны iPhone 15 Pro Max и iPhone 8+, а также деньги. Были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Накануне на Английской улице в Кудрово по подозрению поймали мужчину 1990 года рождения. Изъят iPhone 15 Pro Max. 

Ранее мы рассказывали о том, что раскрыта кража на сумму свыше 6,6 млн рублей в Сосновом Бору. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, кудрово, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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