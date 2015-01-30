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Раскрыта кража на сумму свыше 6,6 млн рублей в Сосновом Бору
Сегодня, 16:30
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Раскрыта кража на сумму свыше 6,6 млн рублей в Сосновом Бору

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Злоумышленник, используя ключ, без следов взлома проник в жилище и похитил сейф.

В Сосновом Бору раскрыли кражу на сумму более 6,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в отдел полиции обратилась 72-летняя женщина с заявлением о том, что ее квартиру на улице Красных Фортов ограбили. Злоумышленник, используя ключ, без следов взлома проник в жилище и похитил сейф. Там были деньги и ювелирные изделия. 

Накануне ночью на улице Сикейроса по подозрению поймали 27-летнего жителя Ижевска. Правоохранители в ходе обыска изъяли металлический ящик, дубликаты ключей потерпевшей, залоговые билеты на похищенные украшения и документы, подтверждающие операции по обмену валюты. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист украл велосипед у жителя Тосно. 

Фото: pxhere 

Теги: кража, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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