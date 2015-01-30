Раскрыта кража на сумму свыше 6,6 млн рублей в Сосновом Бору

Злоумышленник, используя ключ, без следов взлома проник в жилище и похитил сейф.

В Сосновом Бору раскрыли кражу на сумму более 6,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в отдел полиции обратилась 72-летняя женщина с заявлением о том, что ее квартиру на улице Красных Фортов ограбили. Злоумышленник, используя ключ, без следов взлома проник в жилище и похитил сейф. Там были деньги и ювелирные изделия.

Накануне ночью на улице Сикейроса по подозрению поймали 27-летнего жителя Ижевска. Правоохранители в ходе обыска изъяли металлический ящик, дубликаты ключей потерпевшей, залоговые билеты на похищенные украшения и документы, подтверждающие операции по обмену валюты.

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