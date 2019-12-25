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Пенсионерку из Соснового Бора ограбили на 7 млн рублей
Сегодня, 8:54
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Пенсионерку из Соснового Бора ограбили на 7 млн рублей

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В металлическом ящике находились 20 тыс. евро, 10 тыс. долларов, 3,5 млн рублей, а также ювелирные украшения.

Из квартиры пожилой женщины в Сосновом Бору в Ленобласти похитили сейф, где хранились сбережения и драгоценности. Ущерб составил 7 млн рублей. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", в жилище 72-летней пенсионерки на улице Красных Фортов проникли 7 июля. Дверь была открыта ключом. В металлическом ящике находились 20 тыс. евро, 10 тыс. долларов, 3,5 млн рублей, а также ювелирные украшения. 

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленников. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой петербуржец оставил в автобусе 700 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ограбление, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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