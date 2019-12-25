Пенсионерку из Соснового Бора ограбили на 7 млн рублей

В металлическом ящике находились 20 тыс. евро, 10 тыс. долларов, 3,5 млн рублей, а также ювелирные украшения.

Из квартиры пожилой женщины в Сосновом Бору в Ленобласти похитили сейф, где хранились сбережения и драгоценности. Ущерб составил 7 млн рублей.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в жилище 72-летней пенсионерки на улице Красных Фортов проникли 7 июля. Дверь была открыта ключом. В металлическом ящике находились 20 тыс. евро, 10 тыс. долларов, 3,5 млн рублей, а также ювелирные украшения.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой петербуржец оставил в автобусе 700 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV