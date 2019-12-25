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Пожилой петербуржец оставил в автобусе 700 тыс. рублей
Сегодня, 8:46
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Пожилой петербуржец оставил в автобусе 700 тыс. рублей

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При выходе на Чкаловском проспекте пенсионер забыл в салоне рюкзак.

В Петербурге пенсионер оставил в автобусе 700 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Накануне 77-летний мужчина из Петроградского района ехал в автобусе №14. При выходе на Чкаловском проспекте он забыл в салоне рюкзак. Там лежали деньги, документы и банковские карты. 

Имущество потеряно, полицейские начали проверку. 

Ранее мы сообщили о том, что пожилой изобретатель отдал мошенникам более 4,3 млн рублей в Петербурге. Пенсионер был запуган угрозами потери сбережений с банковских счетов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: автобус, чкаловский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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