Рецидивист украл велосипед у жителя Тосно

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Транспортные полицейские задержали рецидивиста за кражу велосипеда на станции Тосно в Ленобласти. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть в Петербурге с заявлением обратился 20-летний житель региона с просьбой оказать содействие в розыске транспортного средства. Парень оставил его возле надземного пешеходного перехода, прикрепив велосипедным замком, а сам поехал на электричке в Северную столицу.

Злоумышленником оказался 47-летний мужчина, судимый за аналогичное деяние. Похититель пришел на станцию с целью украсть чей-нибудь велосипед. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении преступника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.TV: "магазинный фантом" из деревни Разметелево задержан за кражи и мошенничество.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО