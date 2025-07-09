"Магазинный фантом" из деревни Разметелево задержан за кражи и мошенничество

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ.

Начало июня ознаменовалось серией необычных преступлений в деревне Разметелево Всеволожского района Ленинградской области. Местные правоохранительные органы зафиксировали ряд последовательных эпизодов крупной кражи продуктов питания прямо из торговых точек. Преступник действовал нагло и уверенно: спокойно заходил в магазины, собирал продукты в тележки и покидал помещение незамеченным, оставляя крупные убытки владельцам заведений. Общая сумма украденного превысила 220 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ ("кража"), информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Просмотрев записи камер наблюдения, сыщщики быстро определили личность нарушителя закона. Оказалось, что за этими действиями стоял 51-летний житель соседней деревни Хапо-Ое, давно известный сотрудникам правоохранительных органов своими неоднократными судимостями. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Во время допроса выяснилось, что этот сельский воришка не ограничивается одними лишь кражами. В мае он продемонстрировал свои способности мошенника. Прогулявшись однажды утром по улицам деревни, он приметил дорогой велосипед, принадлежавший случайному прохожему. Завязав беседу, опытный проходимец сумел войти в доверие к владельцу транспортного средства и уговорил прокатиться на нем до близлежащего магазина. Воспользовавшись моментом, хитрый вор незаметно отвлек владельца, попросив рассмотреть ближе красивые янтарные бусы, украшавшие шею пострадавшего. Пока владелец рассматривал украшение, преступник исчез вместе с велосипедом и бусами, оставив несчастного обладателя в недоумении и потерявшим имущество общей стоимостью почти 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("мошенничество"). Задержанного поместили под арест.

Ранее мы сообщили о том, что в ходе миграционных рейдов на заводах в Петербурге задержаны 15 иностранцев.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти