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В ходе миграционных рейдов на заводах в Петербурге задержаны 15 иностранцев

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Скоро будет рассмотрен вопрос о выдворении из страны.

Полицейские Петербурга 8 июля провели миграционные рейды на нескольких промышленных объектах в Адмиралтейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону. 

Сначала правоохранители нагрянули с визитом на территорию бывшего завода "Красный треугольник". Их интересовала легальность нахождения там работников из ближнего зарубежья. Часть иностранцев проживает на производстве. Кроме того, были проверены и другие стройплощадки. 

Всего полиция пообщалась с 200 мигрантами, у 15 приезжих выявили наиболее существенные нарушения миграционного законодательства, их увезли в отдел. Скоро будет рассмотрен вопрос о выдворении из страны. 

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда в Апраксином дворе проверили более 300 мигрантов. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мигранты, миграционные рейды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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