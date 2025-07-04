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В ходе рейда в Апраксином дворе проверили более 300 мигрантов

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У нескольких десятков из них выявили нарушения миграционного законодательства.

Полицейские провели профилактический рейд в Апраксином дворе. В мероприятии поучаствовали более 200 сотрудников различных подразделений, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Всего проверено 319 иностранцев, у нескольких десятков из них выявили нарушения миграционного законодательства. Приезжих доставили в отдел для привлечения к административной ответственности. 

Кроме того, обнаружены факт реализации контрафактной табачной продукции и торговая точка по продаже продуктов питания, не прошедшая государственную регистрацию. Проверен транспорт на территории комплекса – порядка 50 автомобилей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Василеостровском районе выявлены факты незаконной миграции. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: апраксин двор, мигранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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