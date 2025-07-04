В ходе рейда в Апраксином дворе проверили более 300 мигрантов

У нескольких десятков из них выявили нарушения миграционного законодательства.

Полицейские провели профилактический рейд в Апраксином дворе. В мероприятии поучаствовали более 200 сотрудников различных подразделений, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего проверено 319 иностранцев, у нескольких десятков из них выявили нарушения миграционного законодательства. Приезжих доставили в отдел для привлечения к административной ответственности.

Кроме того, обнаружены факт реализации контрафактной табачной продукции и торговая точка по продаже продуктов питания, не прошедшая государственную регистрацию. Проверен транспорт на территории комплекса – порядка 50 автомобилей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Василеостровском районе выявлены факты незаконной миграции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти