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Неизвестные выкрали 26 ценных археологических артефактов из института РАН
Сегодня, 12:42
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lizapoluda

Неизвестные выкрали 26 ценных археологических артефактов из института РАН

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Виновников разыскивает полиция.

В среду, 6 января, примерно в 12:27 на номер "112" поступил вызов. Женщина 1941 года рождения сообщила, что на месте ее работы - в институте РАН на Дворцовой набережной - была совершена крупная кража. Об этом стало известно Piter.TV

Согласно поступившей информации, в период с 07:00 3 января по 14:00 5 января преступник проник в кабинет №45, предварительно срезав навесные замки на двери. Затем неизвестный похитил 26 ценных предметов археологических изысканий, которые были помещены в металлический ящик. 

На данный момент устанавливается историческая ценность и примерная стоимость похищенного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудник петербургского архива РАН рассказал об ограблении на Биржевой линии.

Фото: wikipedia.org

 

Теги: артефакты, институт восточных рукописей ран, кража, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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