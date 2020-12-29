Аферист, обманувший пенсионерку с помощью легенды о сыне и ДТП, попал на видео

Возбуждено уголовное дело.

В минувшую среду, 13 января, в квартиру к пожилой петербурженке на Карпинского пришел неизвестный, которому женщина отдала 50 тысяч рублей. Как уже рассказывал Piter.TV эти деньги взволнованная пенсионерка передала своему сыну, якобы попавшему в ДТП. Однако инцидент оказался вымыслом – сыном по телефону представился мошенник, вероятно, он же и наведался за деньгами.

В распоряжение Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения. На видео заметно мужчину, полностью одетого в темное. Именно так курьера описала пострадавшая петербурженка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге адвоката осудили на 17 лет за организацию убийства и мошенничество с документами.

Видео: Piter.TV