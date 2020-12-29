В Петербурге адвоката осудили на 17 лет за организацию убийства и мошенничество с документами

Своим исполнителям злоумышленник платил деньги.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор адвокату Александру Кайданову. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, соучастии в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также в соучастии в убийстве.

Установлено, что Кайданов решил убить потерпевшую из личной неприязни. В сентябре 2010 года соучастники мужчины подстерегли женщину в помещении обувной мастерской на Бассейной улице и напали на нее, избив и прострелив ноги. Позднее женщина скончалась в больнице от полученных травм. В качестве вознаграждения Кайданов заплатил одному исполнителю 30 тысяч рублей, а второму простил долг в 25 тысяч рублей.

Кроме того, в мае того же года Кайданов, находясь в адвокатском кабинете, подделал договор займа и долговые расписки: согласно липовым бумагам, местные жители получали в долг 10 млн рублей. Позднее соучастники похитили на Алтайской улице мужчину и, угрожая ему пистолетом, заставили подписать эти фальшивые документы. Потерпевшего не оставили в покое и в ноябре напали на него в том же дворе, где мужчину избили и порезали до смерти. За убийство злоумышленники снова получили вознаграждение.

Суд назначил Кайданову 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Соучастников адвоката уже осудили ранее.

Фото: объединенная пресс-служба судов