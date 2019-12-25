Эмма Стоун получит не менее 10 млн долларов за гибридный релиз "Круэллы"

Еще одну восьмизначную сумму актриса получит за работу над сиквелом фильма.

Студия Disney выплатит Эмме Стоун компенсацию за выход "Круэллы" на стрим-сервисе. За гибридный релиз фильма актриса получит не менее 10 млн долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Disney приняло такое решение после судебного иска Скарлетт Йоханссон, которая осталась недовольна тем, что "Черную вдову" выпустили одновременно в кинотеатрах и стрим-сервисах. В случае со Стоун студия решила выплатить внушительную компенсацию.

Еще одну восьмизначную сумму актриса получит за работу над сиквелом "Круэллы". Детали сюжета пока не раскрываются. Известно лишь то, что в режиссерское кресло вернется Крэйг Гиллеспи, а сценарий вновь напишет Тони МакНамара.

Фильм "Круэлла" собрал в прокате 221 млн долларов при бюджете 200 млн долларов. Показы картины на Disney+ также превзошли ожидания создателей.

Ранее мы писали, что Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон.

Фото: Instagram / emmastone