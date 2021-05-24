Боевик "Форсаж-9" возглавил российский прокат в минувшие выходные

С 20 по 23 мая картина собрала более 502 млн рублей.

Американский боевик "Форсаж-9" с Вином Дизелем в главной роли возглавил российский прокат в минувшие выходные. За премьерный уикенд картина собрала более 502 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 20 по 23 мая.

Главный герой Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном. Однако новая опасность всегда где-то рядом.

В этот раз Доминику придется встретиться с прошлым, чтобы спасти близких. Команда снова собирается вместе и разрабатывает план по спасению мира. Доминику и его друзьям противостоит самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация осложняется тем, что этот человек – брат Доминика, которого давно изгнали из семьи.

Второе место по сборам в российском прокате заняло аниме "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Его сборы за выходные составили 57 млн рублей.

На третьем месте оказался мультфильм "Кролик Питер 2" со сборами 57 млн рублей.

Ранее режиссер Владимир Бортко объяснил популярность романа "Мастер и Маргарита" у зрителей.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia