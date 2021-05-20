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Режиссёр Владимир Бортко объяснил популярность романа "Мастер и Маргарита" у зрителей
Сегодня, 21:22
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kraratau27

Режиссёр Владимир Бортко объяснил популярность романа "Мастер и Маргарита" у зрителей

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Как отметил режиссёр, успех заключается в любви россиян к мистическим сюжетам.

В России снова намечается экранизация романа Максима Булгакова "Мастер и Маргарита" с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в главных ролях. Известно, что это далеко не первая экранизация культового романа. К тому же, роман по сей день ставят на сценах театров.

Режиссёр Владимир Бортко объяснил "Петербургскому дневнику" популярность романа "Мастер и Маргарита" у зрителей. Как отметил режиссер, успех заключается в любви россиян к мистическим сюжетам. 

Известно, что сюжет фильма не будет полностью копировать книгу. Действие развернется в мире романа, однако будет ряд отступлений, необходимых для создания зрительского кино. 

Ранее мы писали, фильм "Красотка" вернут на большие экраны. 

Фото: ruskino.ru

Теги: бортко, мастер и маргарита, экранизация
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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