Режиссёр Владимир Бортко объяснил популярность романа "Мастер и Маргарита" у зрителей

Как отметил режиссёр, успех заключается в любви россиян к мистическим сюжетам.

В России снова намечается экранизация романа Максима Булгакова "Мастер и Маргарита" с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в главных ролях. Известно, что это далеко не первая экранизация культового романа. К тому же, роман по сей день ставят на сценах театров.

Режиссёр Владимир Бортко объяснил "Петербургскому дневнику" популярность романа "Мастер и Маргарита" у зрителей. Как отметил режиссер, успех заключается в любви россиян к мистическим сюжетам.

Известно, что сюжет фильма не будет полностью копировать книгу. Действие развернется в мире романа, однако будет ряд отступлений, необходимых для создания зрительского кино.

Ранее мы писали, фильм "Красотка" вернут на большие экраны.

Фото: ruskino.ru