Режиссёр Владимир Бортко объяснил популярность романа "Мастер и Маргарита" у зрителей

В России снова намечается экранизация романа Максима Булгакова "Мастер и Маргарита" с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в главных ролях. Известно, что это далеко не первая экранизация культового романа. К тому же, роман по сей день ставят на сценах театров.
Режиссёр Владимир Бортко объяснил "Петербургскому дневнику" популярность романа "Мастер и Маргарита" у зрителей. Как отметил режиссер, успех заключается в любви россиян к мистическим сюжетам.
Известно, что сюжет фильма не будет полностью копировать книгу. Действие развернется в мире романа, однако будет ряд отступлений, необходимых для создания зрительского кино.
Ранее мы писали, фильм "Красотка" вернут на большие экраны.
Фото: ruskino.ru
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