Фильм "Красотка" вернут на большие экраны

Картину покажут на языке оригинала.

Фильм "Красотка" режиссера Гэрри Маршалла вернут на большие экраны в России в ограниченный прокат. Картину покажут на языке оригинала с субтитрами в сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". Однако фильм не будут показывать долго – сеансы запланированы с 28 по 30 мая.

Зрители снова увидят историю, в которой финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. После ночи с девушкой он осознает, что не хочет расставаться с ней и предлагает ей остаться в номере в отеле еще на некоторое время. Развязка истории знакома многим, а молодые зрители смогут по-новому оценить известную картину.

Фото: кадр из фильма