Вышел трейлер сериала "Дым"

Мировая премьера состоится 27 июня.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер сериала "Дым". Шоураннером проекта выступил Деннис Лихейн.

Сюжет расскажет историю следователя Дэйва Гудсена, который вместе с детективом Мишель ищет двух серийных поджигателей. Она не испытывают доверие друг к другу, но пытаются вместе расследовать дело.

В главных ролях сыграли Тэрон Эджертон, Джерни Смоллетт, Ханна Эмили Андерсон и другие. Мировая премьера состоится 27 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер мультфильма "Элио".

Видео: YouTube / Apple TV