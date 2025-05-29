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Вышел трейлер сериала "Дым"

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Мировая премьера состоится 27 июня.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер сериала "Дым". Шоураннером проекта выступил Деннис Лихейн.

Сюжет расскажет историю следователя Дэйва Гудсена, который вместе с детективом Мишель ищет двух серийных поджигателей. Она не испытывают доверие друг к другу, но пытаются вместе расследовать дело.

В главных ролях сыграли Тэрон Эджертон, Джерни Смоллетт, Ханна Эмили Андерсон и другие. Мировая премьера состоится 27 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер мультфильма "Элио".

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, дым, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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