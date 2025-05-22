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Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Фубар"

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Мировая премьера состоится 12 июня.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Фубар". Шоураннером проекта выступил Фил Абрахам.

Сериал рассказывает историю отца и дочери, которые работают над одним и тем же делом для ЦРУ и пытаются наладить сложные взаимоотношения. Им будут противостоять бывшие шпионы, желающие разрушить мир.

В главных ролях сыграли Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Кэрри-Энн Мосс и другие. Мировая премьера состоится 12 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Перерождение".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, сериал, трейлер, фубар
Категории: Лента новостей, Культура,

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