Вышел новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Перерождение"

Мировая премьера состоится 2 июля.

Кинокомпания Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Мирю юрского периода: Перерождение". Режиссером картины выступил Гарет Эдвардс.

В центре сюжета окажется группа исследователей, которая намерена собрать образцы ДНК трех гигантских существ, чтобы создать мощное лекарство.

В главных ролях сыграли Скарлетт Йоханссон, Махершала Али, Руперт Френд и другие. Мировая премьера состоится 2 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "На вершине горы".

Видео: YouTube / Universal Pictures