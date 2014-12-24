Вышел трейлер фильма "На вершине горы"

Мировая премьера состоится 31 мая.

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер фильма "На вершине горы". Режиссером и сценаристом проекта выступил Джесси Армстронг.

Сюжет расскажет историю группы друзей-миллиардеров, которые приехали в особняк около вершины горы. Отдых застает героев в разгар глобального финансового кризиса из-за разработок в области нейросетей. Теперь им необходимо придумать, что делать дальше.

В главных ролях сыграли Стив Карелл, Джейсон Шварцман, Рами Юссеф и Кори Майкл Смит. Мировая премьера состоится 31 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Американа".

Видео: YouTube / Max