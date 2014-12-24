Вышел трейлер фильма "На вершине горы"

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер фильма "На вершине горы". Режиссером и сценаристом проекта выступил Джесси Армстронг.
Сюжет расскажет историю группы друзей-миллиардеров, которые приехали в особняк около вершины горы. Отдых застает героев в разгар глобального финансового кризиса из-за разработок в области нейросетей. Теперь им необходимо придумать, что делать дальше.
В главных ролях сыграли Стив Карелл, Джейсон Шварцман, Рами Юссеф и Кори Майкл Смит. Мировая премьера состоится 31 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Американа".
Видео: YouTube / Max
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