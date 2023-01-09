Вышел трейлер фильма "Американа"

Мировая премьера состоится 22 августа.

Студия Lionsgate представила трейлер фильма "Американа". Режиссером и сценаристом картины выступил Тони Тост.

Сюжет расскажет историю официантки Пенни, которая мечтает стать известной кантри-певицей. Героине необходимо добраться до Нэшвилла, и ей в этом помогает владелец ранчо Лефти. Он предлагает ей провернуть кражу ценного артефакта, а в качестве награды даст ей деньги на поездку.

В главных ролях сыграли Сидни Суини, Пол Уолтер Хаузер, Холзи и другие. Мировая премьера состоится 22 августа.

Ранее Marvel представила трейлер сериала "Железное сердце".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies