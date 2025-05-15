  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:45
126
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Marvel представила трейлер сериала "Железное сердце"

0 0

Мировая премьера состоится 24 июня.

Киностудия Marvel представила трейлер сериала "Железное сердце". Шоураннером проекта выступила Чинака Ходжс.

Сериал войдет в пятую фазу киновселенной Marvel и расскажет историю студентки Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создает бронированный суперкостюм, в котором намерена противостоять злу.

В главных ролях сыграли Доминик Торн, Энтони Рамос, Олден Эренрайк и другие. Мировая премьера состоится 24 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Супермен".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel entertainment, железное сердце, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии