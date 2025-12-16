В Шервудском лесу погиб легендарный дуб Робин Гуда

Дерево прославилось благодаря легендам о предводителе лесных разбойников.

В Шервудском лесу умер легендарный дуб Майор, чей возраст превышал 1200 лет. Этой весной он не выпустил листьев, сообщили в Королевском обществе защиты птиц (RSPB).

Специалисты предположили, что дуб погиб из-за того, что земля вокруг него слишком уплотнилась. Последние почти 200 лет к нему приходили толпы людей, а дождевая вода перестала доходить до корней.

Также повлияли попытки экологов укрепить ветви тросами и столбами, а еще — в последние годы в Британии наблюдались сильные климатические изменения.

После того, как стало известно о смерти национального достояния, люди устроили импровизированные похороны, а местный гид приехал на них в костюме Робин Гуда.

Местные власти решили не спиливать легенду. Мертвая древесина дуба является важнейшей частью экосистемы Шервудского леса.

Ранее мы сообщали, что во время урагана два дерева рухнули на Братскую могилу в поселке Кондакопшино. В этом месте погребены останки 1,5 тыс. солдат, погибших в ходе битвы за Ленинград.

Фото: Magnific