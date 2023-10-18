Вышел геймплейный трейлер Gangs of Sherwood - игры про Робина Гуда

Игра выйдет в свет со 2 ноября.

На YouTube-канале игровой консоли PlayStation опубликован трейлер новой компьютерной игры Gangs of Sherwood с демонстрацией игрового процесса. Разработкой данного проекта занимается студия Appeal, а издателем выступает компания Nacon. Авторы заметили, что пользователям придется сражаться против армии местного шерифа Ноттингема, а также возглавить восстание в одиночку или с тремя другими игроками. Геймер сможет выбрать одного из банды разбойников, комбинировать атаки в сражениях и вести за собой людей к свободе в этой футуристической антиутопии, созданной по мотивам известной легенды о Робине Гуде". Официальный релиз "Банд Шервуда" запланирована на 2 ноября. В настоящее время на стриминговом сервисе Steam доступен предзаказ игры. Его стоимость составляет 1979 рублей.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation