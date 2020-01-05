Игра выйдет в свет в ноябре текущего года.

Издательство Nacon совместно со студией разработки Teyon представило в социальных сетях трейлер грядущего шутера RoboCop: Rogue City. Официальная премьера данной компьютерной игры состоится в ноябре 2023 года на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Главного героя в ghjtrnt озвучил актёр Питер Уэллер, сыгравший одноименного персонажа в фильмах про киборга-полицейского. Действия тайтла происходят в американском городе Детройте, на территории которого существует жёсткая иерархия между богатыми и бедными жителями. Пользователям придется работать над тем, чтобы восстановить справедливость.

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Фото и видео: YouTube / IGN