Появилась новая информация о возможном сиквеле "Гарри Поттера"

Кинематографисты выпустят оригинальную историю, лишь частично основанную на пьесе Джоан Роулинг.

В сети появилась новая информация о возможном сиквеле фильмов о Гарри Поттере. В Warner Bros. по-прежнему заинтересованы в экранизации пьесы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Проклятое дитя", однако намерены внести некоторые изменения в сценарий. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Кинематографисты планируют выпустить оригинальную историю, лишь частично основанную на книге писательницы. В настоящий момент ведется поиск актеров для съемок в сиквеле. В числе кандидатов на роль Альбуса Поттера – сына Гарри и Джинни – 17-летний Леви Миллер, известный зрителям по съемках в фильмах "Пэн: Путешествие в Нетландию" и "Излом времени".

Стоит отметить, что артист слишком взрослый для первокурсника. Предполагается, что события в сиквеле будут разворачиваться в последние годы обучения Альбуса в Хогвартсе или даже после окончания школы чародейства и волшебства.

Слухи о сиквеле "Гарри Поттера" появились в феврале 2020 года. Тогда исполнитель главной роли во всех фильмах франшизы Дэниел Рэдклифф заявил, что история обязательно получит продолжение.

Действие в новой картине будет происходить спустя 20 лет после победы Гарри Поттера над Волан-де-Мортом. Участие в съемках примут многие актеры, знакомые зрителям по оригинальным фильмам.

Ранее мы писали, что два персонажа из "Гарри Поттера" появятся в "Фантастических тварях 3".

Фото: Instagram / levizmiller

Видео: YouTube / WBRussia