Два персонажа из "Гарри Поттера" появятся в "Фантастических тварях 3"

Зрители вновь увидят на экранах Хагрида и Лорда Волдеморта.

Создатели третьей части приквела "Фантастические твари" сделали приятный сюрприз для фанатов "Гарри Поттера". Они решили добавить в сценарий двух персонажей из фильмов о юном волшебнике. Об этом сообщило издание The Independent.

О появлении знакомых зрителям героев в "Фантастических тварях" ранее говорил исполнитель главной роли Эдди Редмэйн. И вот студия Warner Bros. наконец прислушалась к его идее.

На экранах может вновь появиться лесничий из "Хогвартса" Рубеус Хагрид. Эту роль исполнит известный поклонникам "поттерианы" шотландский актер Робби Колтрейн. В сюжет также хотят включить юного Тома Реддла, который в последствии станет Лордом Волдемортом.

Введением новых персонажей создатели приквела хотят реабилитироваться перед зрителями. После выхода второй части франшизы они получили довольно много негативных отзывов.

Премьера третьей части фильма "Фантастические твари" должна состояться 12 ноября 2021 года. Ее режиссером будет создатель первых двух картин Дэвид Йейтс. Он же экранизировал последние четыре фильма о Гарри Поттере. Сценарий для приквела напишет Джоан Роулинг. Недавно она сообщила, что испытывала симптомы коронавируса.

Видео: YouTube / Love Lit