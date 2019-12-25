Джоан Роулинг в течение 14 дней чувствовала симптомы коронавируса

По словам писательницы, вылечиться ей помогла дыхательная техника от британских врачей.

Британская писательница Джоан Роулинг написала в своем в Twitter, что в течение двух последних недель она испытывала симптомы, которые характерны для коронавируса. Однако, сейчас она полностью здорова.

Анализ при этом писательнице не делали. Джоан Роулинг поделились со своими подписчиками ссылкой на видео, которое помогло ей якобы поправиться. В ролике британские медики показывают техники дыхания, которые должны помочь пациентам с инфекциями дыхательных путей.

Данное видео Роулинг показал её муж-врач. Писательница заявила, что ей очень помогла эта техника.

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