Актриса из "Челюстей" Ли Фиерро скончалась от коронавируса

Ей был 91 год.

Актриса Ли Фьерро скончалась на 92-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщило издание Deadline.

Актриса умерла в доме престарелых, где и жила последние несколько лет. До этого она преподавала актёрское мастерство.

Популярность она получила после съемок в фильме "Челюсти". Она сыграла роль матери первой жертвы акулы – миссис Кинтнер. Также её зрители увидели позже в четвертой части фильма.

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Видео: YouTube/ VHSник