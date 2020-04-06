Актриса из "Челюстей" Ли Фиерро скончалась от коронавируса

Актриса Ли Фьерро скончалась на 92-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщило издание Deadline.
Актриса умерла в доме престарелых, где и жила последние несколько лет. До этого она преподавала актёрское мастерство.
Популярность она получила после съемок в фильме "Челюсти". Она сыграла роль матери первой жертвы акулы – миссис Кинтнер. Также её зрители увидели позже в четвертой части фильма.
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Видео: YouTube/ VHSник
Обсуждение ( 1 )
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