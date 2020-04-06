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nastya960
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Актриса из "Челюстей" Ли Фиерро скончалась от коронавируса

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Ей был 91 год.

Актриса Ли Фьерро скончалась на 92-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщило издание Deadline.

Актриса умерла в доме престарелых, где и жила последние несколько лет. До этого она преподавала актёрское мастерство.

Популярность она получила после съемок в фильме "Челюсти". Она сыграла роль матери первой жертвы акулы – миссис Кинтнер. Также её зрители увидели позже в четвертой части фильма.

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса.

Видео: YouTube/ VHSник

Теги: коронавирус, фильм челюсти
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 1 )

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Коровин Данил
Сегодня 13:23

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