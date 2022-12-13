На фестивале был показан фильм "Жанна Дюбарри", в котором актер сыграл одну из главных ролей.

Актер Джонни Депп расплакался во время аплодисментов на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает издание People.

На фестивале был показан фильм "Жанна Дюбарри", в котором Депп сыграл одну из главных ролей. Картина рассказывает историю женщины из рабочего класса Жанны Дюбарри, которая стала фавориткой короля Людовика XV. За свою роль Депп получил семиминутные овации.

Отметим, что Джонни Депп вернулся к актерской деятельности спустя три года после судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд.

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Видео: variety.com