В РФ выйдут "Разбитые сердца" с Адель Экзаркопулос

Дата премьеры фильма в нашей стране еще неизвестна.

Российская компания Сapella Film опубликовала в социальных сетях трейлер фильма "Разбитые сердца" - участника основного конкурса Каннского фестиваля. В основе сюжета фильма лежит эмоциональная история любви юного хулигана и скромницы из хорошей семьи, разлученных на 12 лет из-за одного рокового случая. Встретившись снова, герои по имени Джеки и Клотер понимают, что не могут жить друг без друга. Однако счастью пары мешают старые враги и новая жизнь девушки.

В актерском составе картины указана самая молодая обладательница "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Адель Экзаркопулос ("Жизнь Адель", "Жвалы"), а также известный по роли Д"Артаньяна Франсуа Сивиль, Ален Шаба ("Камелот: Возвращение короля"), Бенуа Пульворд ("Человек кусает собаку", "Горизонт в огне"), Венсан Лакост ("Утраченные иллюзии") и Элоди Буше ("Чёрная полоса"). Режиссером ленты заявлен многократный номинант премии "Сезар" и обладатель приза Граса Савойе Каннского фестиваля за фильм "Pourkoi... passkeu" Жиль Леллуш. Француз также стал одним из авторов сценария, написанного по мотивам романа Невилла Томпсона "Джеки любит Джонсера, ясно?" совместно с Одри Диван ("Эммануэль"), Ахмедом Хамеди и Жюльеном Ламброшини.

Вышел геймплейный трейлер игры Civilization VII.

Фото и видео: YouTube / Сapella Film