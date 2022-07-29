Вышел геймплейный трейлер игры Civilization VII

Релиз новинки состоится 11 февраля 2025 года.

Студия Firaxis Games представила геймплейный трейлер игры Sid Meier"s Civilization VII. Новинка является часть популярной стратегической франшизы Sid Meier"s Civilization.

В грядущей игре пользователи смогут управлять развитием собственной цивилизации на протяжении трех исторических периодов, выбирая из множества доступных культур и их правителей. Релиз Sid Meier"s Civilization VII состоится 11 февраля 2025 года. Игра будет доступна пользователям ПК, Xbox, PS и Nintendo Switch.

Ранее мы сообщали, что вышел релизный трейлер игры Indiana Jones and the Great Circle.

Видео: YouTube / PlayStation