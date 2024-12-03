Вышел релизный трейлер игры Indiana Jones and the Great Circle

Релиз новинки состоится 9 декабря.

Студия MachineGames представила релизный трейлер игры про знаменитого археолога Индиану Джонса, которая выйдет под названием Indiana Jones and the Great Circle.

В опубликованном видео показали новые экшен-сцены, в которых герой сражается с врагами. Сюжет игры развернется в 1937 году между событиями фильмов "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход". Герою предстоит разгадывать новые загадки на местах раскопок и бороться с представителями Третьего рейха. Ему также будет помогать девушка по имени Джина, которая пытается найти свою сестру.

Indiana Jones and the Great Circle будет доступна на русском языке с субтитрами. Релиз новинки состоится 9 декабря для пользователей ПК и Xbox Series. Позже игра будет доступна для PS 5.

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Видео: YouTube / Bethesda Softworks