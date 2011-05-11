Вышел релизный трейлер экшена Marvel Rivals

Компания Marvel представила релизный трейлер экшена Marvel Rivals. Новинка будет доступна пользователям ПК и игровых консолей.
Marvel Rivals представляет собой командный шутер формата 6 на 6, в котором игроки управляют знаменитыми персонажами вселенной комиксов и сражаются друг с другом. Всего будут представлены 33 героя Marvel и восемь карт для сражений. Релиз игры состоится 6 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры "Война Миров: Сибирь".
Видео: YouTube / Marvel Entertainment
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