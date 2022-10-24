Вышел трейлер игры "Война Миров: Сибирь"

Разработчики 1С Game Studios представили первый трейлер игры "Война Миров: Сибирь". Проект вдохновлен романом Герберта Уэллса.
Сюжет игры рассказывает историю студента, который застал вторжение марсиан в Петрограде 1896 года. Вместе с напарниками он пытается выбраться из осажденного города и сбежать в Сибирь, где еще есть шанс на спасение. Релиз игры состоится на ПК. Дата выхода не называется.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер анимационной антологии "Секретный уровень".
Видео: YouTube / 1C Game Studios
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