Disney представила трейлер фильма "Особняк с привидениями!

Мировая премьера состоится 28 июля.

Walt Disney Studios представила первый трейлер фильма "Особняк с привидениями". Картина основана на одноименном аттракционе в Disneyland, который был вдохновлен одноименной комедией 2003 года. Режиссером проекта выступил Джастин Симиен.

Фильм расскажет историю матери, которая переехала в необычный особняк в Новом Орлеане. Героине предстоит избавиться от живущих в нем призраков. Для этого она нанимает экстрасенса.

В фильме снялись Розарио Доусон, Оуэн Уилсон, Джаред Лето, Дэнни ДеВито и другие. Мировая премьера состоится 28 июля.

Ранее Netflix представил трейлер боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению-2" с Крисом Хемсвортом.

Видео: YouTube / Walt Disney Studios