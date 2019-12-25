Disney отказался возвращать Джонни Деппа в "Пираты Карибского моря"

В качестве причины компания назвала нежелательные репутационные риски.

Компания Walt Disney Pictures отказалась от идеи возвращать Джонни Деппа к роли пирата Джека Воробья в следующей части франшизы "Пираты карибского моря". В качестве причины Disney назвала нежелательные репутационные риски.

Подобное заявление связано с судебным процессом Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд. Она обвинила его в оскорблениях и рукоприкладстве. Актер проиграл дело, в результате его также отстранили от съемок в третьей части фильма "Фантастические твари". Роль темного волшебника Грин-де-Вальда сыграет датский актер Мадс Миккельсен.

По слухам, в новой части "Пиратов Карибского моря" появится сын Джека Воробья. Так создатели фильма хотят компенсировать зрителям отсутствие героя Джонни Деппа.

Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной Жемчужины"