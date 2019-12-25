Мадс Миккельсен прокомментировал замену Джонни Деппа в "Фантастических тварях"

Актеру предстоит поработать над тем, чтобы связать своего Грин-де-Вальда с героем Деппа.

Датский актер Мадс Миккельсен рассказал о предстоящих съемках в третьей части "Фантастических тварей". Актер заменит Джонни Деппа в роли злодея Грин-де-Вальда.

В недавнем интервью Entertainment Weekly Миккельсен заявил, что сейчас идет работа над тем, чтобы связать то, что делал Депп, с тем, что будет делать он.

"Нам нужно построить мостик между прежним образом Грин-де-Вальда и будущим, чтобы он несильно отличался от того, что мой коллега уже мастерски наработал", - отметил Миккельсен, добавив, что очень постарается, чтобы новый Грин-де-Вальд понравился публике.

Актер также выразил сожаления по поводу того, что случилось с Джонни Деппом. Напомним, Джонни Деппа попросили отказаться от роли из-за проигрыша в суде британскому таблоиду The Sun дела о клевете. Несмотря на это, он получит гонорар в размере 10 млн долларов.

Из-за замены актера Warner Bros. пришлось перенести дату премьеры на 15 июля 2022 года. В третьей части "Фантастических тварей" зрителей ждет немало сюрпризов. Одним из них станет появление в приквеле персонажей из "Гарри Поттера" – лесничего Рубеуса Хагрида и юного Тома Реддла, который впоследствии станет Лордом Волдемортом.

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Фото: Instagram / theofficialmads