Мадс Миккельсен и Пирс Броснан появились в трейлере нового фильма The Outworld

Фильм будет показан зрителям в следующем году.

В социальных сетях состоялась презентация трейлера фантастического фильма The Outworld. Уникальность проекта заключается в том, что эта данная картина создана нейросетями по заданным параметрам. За визуальную часть отвечала компания Leonardo, а в формат видео полученные изображения переводила Runway. Композитором к фильму заявлена нейросеть Envato. Однако авторы не уточнили, кто именно занимался написанием сценария к ленте. В ролике можно заметить несколько знакомых лиц. В частности, один из героев похож на актера Мадса Миккельсена, а другой — на молодую версию Пирса Броснана. Официальная премьераThe Outworld запланирована на 2024 год.

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Фото и видео: YouTube / Max AI