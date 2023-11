Трейлер мобильной игры Risk of Rain: Hostile Worlds утёк в Сеть

Ролик был удален, но остался на просторах интернета.

Пользователи Reddit указали в социальных сетях на то, что трейлер для мобильной игры Risk of Rain: Hostile Worlds внезапно появился на YouTube-канале Gearbox. В результате ролик был удален из публичного доступа, однако оно осталось в руках инсайдеров. Известно, что разработкой проекта Risk of Rain: Hostile Worlds занимается студия Frima Studio, а издателем выступит Gearbox Publishing. В общей сложности в игре будет около семи персонажей: Commando, Turret, Sharpshooter, Machine, Vanguard, Huntress, Artificer. Все персонажи будут разделены на классы и предложат пользователям различные стили игры. Авторы заметили, что геймплей Risk of Rain: Hostile Worlds будет основан на коллекционировании. Открывать персонажей можно будет за прохождение миссий и при помощи внутриигровой валюты.

