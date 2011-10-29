Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Лифт". Режиссером картины выступил Ф. Гэри Грей.
Сбжет расскажет историю вора, который вместе с бывшей девушкой планирует ограбление ФБР. Действие будет происходить на борту рейса 777, следующего из Лондона в Цюрих.В главных ролях сыграли Кевин Харт, Жан Рено, Пол Андерсон, Винсент Д"Онофрио и другие. Мировая премьера состоится 12 января 2024 года. Ранее мы сообщали,что вышел финальный трейлер фильма "Марвелы". Видео: YouTube / Netflix
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