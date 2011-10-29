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Netflix представил трейлер фильма "Лифт"

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Мировая премьера состоится 12 января 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Лифт". Режиссером картины выступил Ф. Гэри Грей.

Сбжет расскажет историю вора, который вместе с бывшей девушкой планирует ограбление ФБР. Действие будет происходить на борту рейса 777, следующего из Лондона в Цюрих.

В главных ролях сыграли Кевин Харт, Жан Рено, Пол Андерсон, Винсент Д"Онофрио и другие. Мировая премьера состоится 12 января 2024 года. Ранее мы сообщали,что вышел финальный трейлер фильма "Марвелы". Видео: YouTube / Netflix
Теги: netflix, лифт, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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