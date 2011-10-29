Мировая премьера состоится 12 января 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Лифт". Режиссером картины выступил Ф. Гэри Грей.

Сбжет расскажет историю вора, который вместе с бывшей девушкой планирует ограбление ФБР. Действие будет происходить на борту рейса 777, следующего из Лондона в Цюрих.