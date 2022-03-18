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Вышел финальный трейлер фильма "Марвелы"

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Мировая премьера состоится 10 ноября.

Киностудия Marvel представила финальный трейлер фильма "Марвелы". Режиссером картины выступила Ниа ДаКоста.

Сюжет картины расскажет о переплетении судеб трех героинь, которые обладают схожими силами. Кэрол Денверс обнаруживает, что ее силы переплетаются со способностями юной фанатки Камалы Хан и племянницей Моникой Рамбо. Это приводит к неоднократной дестабилизации. Вместе они должны объединиться и научиться действовать сообща, чтобы спасти вселенную от новой угрозы.

В главных ролях сыграли Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллани, Сэмюэл Л. Джексон и другие. Мировая премьера состоится 10 ноября.

Ранее Netflix представил трейлер комедии "Семейный обмен".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: марвелы, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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