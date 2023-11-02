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Netflix представил трейлер комедии "Семейный обмен"

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Мировая премьера состоится 30 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер комедии "Семейный обмен". Режиссером картины выступил МакДжи.

Сюжет расскажет историю о семье Уокеров, в которой супругам и их детям сложно найти общий язык друг с другом, а каждая попытка провести время вместе заканчивается спором. Однажды во время празднования Рождества родители и их дети меняются телами. Им предстоит помогать друг другу справляться с разными проблемами, а также выяснить, как обратить волшебство.

В главных ролях сыграли Дженнифер Гарнер, Эд Хелмс, Эмма Майерс и Брэйди Нун. Мировая премьера состоится 30 ноября.

Ранее Netflix показал второй трейлер анимационного сериала "Голубоглазый самурай".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, комедия, семейный обмен, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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