Джонни Депп получит 10 млн долларов, несмотря на уход из "Фантастических тварей 3"

Актер подписал контракт по форме pay-or-play, которая обещает артисту полную компенсацию.

Киностудия Warner Bros. выплатит Джонни Деппу 10 млн долларов за фильм "Фантастические твари 3". Актер получит гонорар даже несмотря на то, что его попросили уйти из проекта. Об этом сообщает Screen Rant.

Известно, что актер подписал контракт по форме pay-or-play (плати или играй), которая обещает ему полную компенсацию вне зависимости от того, будет снят фильм или нет, а также возьмут ли на его роль другого исполнителя.

Джонни Депп должен был сыграть злодея Грин-де-Вальда в пяти фильмах франшизы "Фантастические твари", однако его попросили уйти после проигрыша в суде дела о клевете. Британский таблоид The Sun назвал актера "человеком, избившим жену". На суде была доказана правомерность использования этого выражения. Судья согласился с доказательствами о 12 случаях насилия против бывшей жены Джонни Деппа Эмбер Херд.

Ранее мы писали, что премьеру "Фантастических тварей 3" перенесли на лето 2022 года.

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018)