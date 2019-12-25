Премьеру "Фантастических тварей 3" перенесли на лето 2022 года

Изначально картина должна была выйти в прокат 12 ноября 2021 года.

Третья часть фильма "Фантастические твари и где они обитают" выйдет позже назначенного срока. Изначально, премьера была запланирована на 12 ноября 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса дату релиза перенесли на лето 2022 года. Об этом сообщило издание Variety.

Известно, что в новом фильме не будет Джонни Деппа. Роль злодея Грин-де-Вальда исполнит другой актер. Как рассказал сам Депп в своем Instagram, студия Warner Bros. попросила его отказаться от съемок в фильме после проигрыша в суде дела о клевете. Депп заявил, что принял эту просьбу с уважением. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и был предан.

Стоит отметить, что в новой части "Фантастических тварей" появятся персонажи, знакомые зрителям по вселенной "Гарри Поттера". По данным инсайдеров, на экране можно будет вновь увидеть лесничего школы чародейства и волшебства "Хогвардс" Рубеуса Хагрида. Эту роль исполнит шотландский актер Робби Колтрейн. В сюжет также хотят включить юного Тома Реддла, который впоследствии станет Лордом Волдемортом.

Фото: Instagram / amazingeddieredmayne