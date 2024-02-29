Инспекция ГАТИ оценила готовность ТРК "Голливуд" к зимней эксплуатации

Государственная административно-техническая инспекция проверила готовность нового торгово-развлекательного комплекса "Голливуд" к работе в зимний период. Проверка прошла в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В инспекционных мероприятиях приняли участие заместитель начальника ГАТИ Мария Булгакова и специалисты отдела потребительского рынка администрации Приморского района. Представителям собственников торгового центра было проведено консультирование по соблюдению городских правил благоустройства.
ТРК "Голливуд", открывшийся в начале декабря, проверили на знание нормативных требований ответственными лицами. В ходе осмотра на территории были выявлены отдельные замечания, в том числе наличие мусора и строительных материалов. Представители торгового центра сообщили, что выявленные недостатки будут устранены в ближайшее время.
В ГАТИ отметили, что инспекторы в рамках планового мониторинга проконтролируют выполнение работ по устранению замечаний и соблюдение требований по содержанию территории в зимний период.
Фото: пресс-служба ГАТИ
